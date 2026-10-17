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Avcılar'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Avcılar'da park halindeki motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Avcılar'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Olay, Tahtakale Mahallesi Sağlık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan motosikletin yanına gelen kimliği belirsiz şüpheli, kısa sürede aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra motosikletinin yerinde olmadığını fark eden sahibi, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek durumu polise bildirdi. Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan motosikleti ve şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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Avcılar da motosiklet hırsızlığı kamerada 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
motorsiklet
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