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Gözü gibi baktığı bahçesi sağanak sonucu dere yatağına dönüştü

Sakarya'da etkili olan yağışın ardından derenin taşması sonucu zarar gören evin sahibinin olay öncesi ve sonrası başlığıyla paylaştığı video hasarın boyutlarını ortaya koydu.

Gözü gibi baktığı bahçesi sağanak sonucu dere yatağına dönüştü

Sakarya'da etkili olan sağanağın ardından derenin taşması sonucu evi zarar gören ve bahçesi adeta dere yatağına dönüşen kadın yaşadıklarını anlattı.

Kentte çarşambadan dün akşama kadar etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ile evlerin giriş katları sular altında kaldı.

Gözü gibi baktığı bahçesi sağanak sonucu dere yatağına dönüştü 1

Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nden geçen Kanlıçay Deresi'nin taşması sonucu 1 evin temeli zarar gördü. Dere yatağına yaklaşık 70 metre uzaklıktaki evin bahçesi adeta dere yatağına döndü, sel suları bahçedeki meyve ağaçlarını yerinden söktü.
Gözü gibi baktığı bahçesi sağanak sonucu dere yatağına dönüştü 2


Debiyi azaltmak için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri ekiplerince yeni yatak açıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı görevlileri de eve gelerek afetzedelerle görüştü, incelemelerde bulundu.

Ev sahibi tarafından sağanağı öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler ise zararın boyutlarını ortaya koyuyor.
Gözü gibi baktığı bahçesi sağanak sonucu dere yatağına dönüştü 3

Ev sahibi Nagihan Tongaz, AA muhabirine, arazinin babalarından miras kaldığını ve evi 6 yıl önce yaptırdıklarını söyledi.

Olay günü evde olduklarını ancak daha sonra Adapazarı ilçesine gittiklerini anlatan Tongaz, "Daha önce böyle bir olay görmedim. Yağmur yağıyordu, çoğalıyordu ama böylesini görmedik." dedi.
Gözü gibi baktığı bahçesi sağanak sonucu dere yatağına dönüştü 4

Gözü gibi baktığı bahçesi sağanak sonucu dere yatağına dönüştü 5

Tongaz, evlerinin bulunduğu alanın dere yatağında olmadığını vurgulayarak, "Tam bilemiyorum ama dereden 60-70 metre ötede bizim evimiz, derenin dibinde değil. Asla böyle bir olay beklemiyorduk. Bekleseydik bu kadar uğraşmazdık buralarda." diye konuştu.

Gözü gibi baktığı bahçesi sağanak sonucu dere yatağına dönüştü 6


Kendileriyle ilgilenen ve yardımcı olan ekiplere teşekkür eden Tongaz, "Tekrar buraya geldiğimde çok üzüldüm. Ağlamaktan başka ne yapabilirsin ki? Sağı solu aradık. Allah'ın afetinin önüne bir şey geçemiyor." ifadelerini kullandı.

Gözü gibi baktığı bahçesi sağanak sonucu dere yatağına dönüştü 7

Gözü gibi baktığı bahçesi sağanak sonucu dere yatağına dönüştü 8

Gözü gibi baktığı bahçesi sağanak sonucu dere yatağına dönüştü 9

Gözü gibi baktığı bahçesi sağanak sonucu dere yatağına dönüştü 10

Gözü gibi baktığı bahçesi sağanak sonucu dere yatağına dönüştü 11
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Karapürçek sağanak
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