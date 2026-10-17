Bakan Çiftçi: Terörsüz Türkiye stratejik bir devlet politikasıdır

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve program için geldiği Batman’da valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Bakan Çiftçi, ardından Vali Ekrem Canalp’tan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Bahçelievler Mahallesinde yapılan Kardeşlik Mescidi’nde öğle namazını kılan Bakan Çiftçi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yerleşkesi içerisinde bulunan Kristal Park Tesislerinde 11 ilden gelen bölge valileriyle ‘Bölge Valileri Terörsüz Türkiye Toplantısı’na katıldı. Programda Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Van Valisi Ozan Balcı, Bingöl Valisi Cahit Çelik, Şırnak Valisi Birol Ekici, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Muş Valisi Avni Çakır, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, MHP İl Başkanı Muhammed Arif Çetin ve 11 ilin emniyet müdürleri ve jandarma komutanları yer aldı.

‘DÜNYA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR’

Burada konuşan Bakan Çiftçi, “Türkiye olarak tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinden geçiyoruz. Dünya yeniden şekilleniyor. Küresel güç dengeleri değişiyor. Devletler arasındaki rekabet sertleşiyor. Yakın coğrafyamızda yeni siyasi ve jeopolitik dengeler kuruluyor. Böyle bir dönemde Türkiye’nin iç bütünlüğünü tahkim etmesi, toplumsal dayanışmasını güçlendirmesi ve güvenlik kapasitesini en üst seviyeye çıkarması tarihi bir zarurettir. İşte Terörsüz Türkiye hedefini, bu büyük tarihi ve stratejik çerçeve içerisinde değerlendiriyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konulan ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunun en önemli stratejik hedeflerinden biri, terör meselesinin kalıcı biçimde sona erdirilmesidir. Çünkü Terörsüz Türkiye; milli birliğimizin tahkimi, toplumsal kardeşliğimizin güçlendirilmesi ve ülkemizin bölgesel ve küresel hareket alanının genişletilmesi bakımından stratejik bir devlet politikasıdır. Bu büyük hedefin temelinde ise tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışı bulunmaktadır” dedi.

‘AYNI YANLIŞLARIN TEKRARLANMASINA İZİN VERMEMELİYİZ’

Bakan Çiftçi, “Terörle mücadelede milletimiz çok ağır bedeller ödedi. Nice evladımızı şehit verdik. Nice kahramanımız gazilik şerefine erişti. Özellikle bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız terörün baskısını, tehdidini ve tahribatını yıllarca doğrudan hissetti. Bizim arzumuz, bu topraklarda bir daha hiçbir annenin evlat acısıyla sınanmaması, hiçbir çocuğun terörün gölgesinde büyümemesidir. Ancak bu hedefe ulaşırken devletimizin vakarından, hukukundan, egemenlik haklarından ve milli birliğimizden en küçük bir taviz verilmesi söz konusu olamaz. Türkiye geçmişte ‘çözüm süreci’ olarak adlandırılan bir tecrübe yaşadı. Bu tecrübenin bize öğrettiği önemli dersler vardır. İyi niyetle atılan adımların terör örgütleri tarafından istismar edilmesi ve ortaya çıkan ortamın terör yapılanmaları tarafından kendi amaçları doğrultusunda kullanılmaya çalışılması, devlet hafızamızda kalıcı izler bırakmıştır. Aynı yanlışların tekrarlanmasına kesinlikle izin vermemeliyiz. Terörsüz Türkiye süreci, kamu düzeninin zayıfladığı veya terör örgütlerinin kendilerine yeni hareket alanları bulduğu bir zemine dönüşemez. Devletimizin onuruna ve izzetine gölge düşürecek, milletimizin birliğine halel getirecek hiçbir gelişmeye müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin şefkati de kudreti de yerli yerinde olacaktır. Vatandaşımıza karşı merhametli, suç ve terör karşısında kararlı olacağız” diye konuştu.

‘VALİLERİMİZ SÜRECİN SAHADAKİ TEMSİLCİLERİDİR’

Bakan Çiftçi, valilerin süreçteki sorumluluklarını belirterek, “Bu tarihi süreçte hepimize çok önemli sorumluluklar düşüyor. Sizler, Türkiye’nin geleceğini şekillendiren bu büyük dönüşümün sahadaki temsilcileri ve tarihin akışına doğrudan etki eden aktörlerisiniz. Bir valimizin zamanında aldığı tedbir, önlediği bir provokasyon, çözdüğü toplumsal bir mesele veya vatandaşımızla kurduğu gönül bağı, bu sürecin başarısında belirleyici olacaktır. Sizlerden, içinde bulunduğumuz dönemin tarihi anlamını hakkıyla idrak eden, bölgesel gelişmeleri okuyabilen ve devletimizin uzun vadeli hedeflerini gözeten bir yönetim anlayışı bekliyoruz. Şehrinizin sosyolojisini, toplumsal hassasiyetlerini ve risk alanlarını çok iyi bilmelisiniz. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetlerini gözetecek; terör örgütlerinin, suç yapılanmalarının ve provokasyon peşinde koşan çevrelerin toplumsal gerilim üretmesine fırsat tanımamalıyız. Devletimizin dili açık, tutumu kararlı, uygulamaları adil ve vatandaşımızla kurduğu ilişki güven verici olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘İÇ CEPHEMİZ NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA, DIŞARIDAKİ SÖZÜMÜZ O KADAR ETKİLİ OLACAK’

Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye hedefinin jeopolitik boyutuna ilişkin şöyle konuştu:

“Terörsüz Türkiye hedefinin jeopolitik boyutunu da doğru okumalıyız. Türkiye, tarih boyunca sınırlarının ötesine uzanan güçlü bir medeniyet birikiminin temsilcisi olmuştur. Bizim gönül coğrafyamızın sınırları, siyasi haritaların çizdiği sınırlarla ölçülemez. Nerede gözünü Türkiye’ye çevirmiş bir mazlum, nerede gönlünü bu millete bağlamış bir kardeşimiz, nerede umudunu Türkiye’nin gücüne ve adaletine bağlamış insanlar varsa, orası bizim medeniyet ufkumuzun ve tarihi sorumluluk alanımızın bir parçasıdır. Türkiye Yüzyılı, devletimizin jeopolitik hedefleriyle, milletimizin tarihi sorumluluk ve medeniyet misyonunun yeniden buluştuğu büyük bir yürüyüştür. Bu yürüyüşte, içeride kardeşliğini tahkim etmiş ve güvenliğini sağlamış bir Türkiye’nin bölgesel ve küresel etkisi daha da güçlenecektir. İç cephemiz ne kadar güçlü olursa, dışarıdaki sözümüz o kadar etkili olacaktır. Bizler, devlet geleneği asırlara uzanan büyük bir milletin evlatlarıyız. Bu gelenekte yöneticilik, makam ve yetkiden önce ağır bir mesuliyet taşımaktır. Unutmayınız ki bazı dönemlerde yöneticiler, tarihin kendilerine yüklediği sorumluluğu yerine getirirler. Bazı dönemlerde ise aldıkları kararlarla tarihin akışına doğrudan etki ederler. İnanıyorum ki bizler, böylesine önemli bir tarihi eşikte bulunuyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu güçlü destekle ilerleyen Terörsüz Türkiye hedefini, devlet ciddiyeti ve tarihi sorumluluk bilinciyle başarıya ulaştırmak için hep birlikte çalışacağız. Rabb’im birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Rabb’im devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin.”