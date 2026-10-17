HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Meriç Nehri’nde kaybolan 2 çocuktan 1'inin cansız bedeni bulundu

EDİRNE’de Meriç Nehri'nden yasa dışı olarak Yunanistan'a geçmek isteyen Irak uyruklu ailenin botunun alabora olması sonucu kaybolan 2 çocuktan 1’inin cansız bedenine ulaşıldı.Irak uyruklu 5 kişilik aile, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek için Edirne'ye geldi.

Meriç Nehri’nde kaybolan 2 çocuktan 1'inin cansız bedeni bulundu

Irak uyruklu 5 kişilik aile, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek için Edirne'ye geldi. Çift ile 3 çocuğu, botla Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinden Meriç Nehri'ne açıldı. Bir süre sonra bot alabora oldu. Suya düşen anne, baba ve bir çocuğu, nehirdeki adacığa çıktı, 2 çocuk ise akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Iraklı çift ile 12 yaşındaki kızları kıyıya çıkarıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.

Ekipler, kayıp 2 çocuk için nehirde arama çalışması başlattı. Çalışmalara dün İzmir İl Jandarma Komutanlığı’ndan gelen 6 kişilik Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi ile Tekirdağ’dan dalgıç polisler destek verdi. Ekiplerin bugün yaptığı 3'üncü gün aramalarında nehirde kaybolan çocuklardan 5 yaşında olduğu belirtilen kızın cansız bedenine ulaşıldı. Kayboldukları bölgeye 4 kilometre mesafede askeri yasak bölge kesiminde bulunan çocuğun cansız bedeni, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kayıp diğer çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Meriç Nehri’nde kaybolan 2 çocuktan 1 inin cansız bedeni bulundu 1

Meriç Nehri’nde kaybolan 2 çocuktan 1 inin cansız bedeni bulundu 2Meriç Nehri’nde kaybolan 2 çocuktan 1 inin cansız bedeni bulundu 3Meriç Nehri’nde kaybolan 2 çocuktan 1 inin cansız bedeni bulundu 4
Meriç Nehri’nde kaybolan 2 çocuktan 1 inin cansız bedeni bulundu 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da hayvancılığa destekSamsun’da hayvancılığa destek
İletişim Başkanı Duran, vefatının 8'inci yılında Ara Güler'i andıİletişim Başkanı Duran, vefatının 8'inci yılında Ara Güler'i andı

Anahtar Kelimeler:
Irak ekip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Yer: Ankara! Evde çıplak gezen şahsa mahalleliden tepki; odun fırlattılar

Yer: Ankara! Evde çıplak gezen şahsa mahalleliden tepki; odun fırlattılar

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.