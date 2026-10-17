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Yağışlar nedeniyle tali yol çöktü, mahalleli barikat kurdu

Sakarya genelinde 3 gündür etkili olan şiddetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yağışlar nedeniyle tali yol çöktü, mahalleli barikat kurdu

Sakarya genelinde 3 gündür etkili olan şiddetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışlar nedeniyle bir mahallede evlere ulaşım sağlayan tali yol çökerken, mahalle sakinleri muhtemel bir kazanın önüne geçebilmek için barikat kurarak yola giriş çıkışları kapattı.

Sakarya genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve şiddetli yağışlar Hendek ilçesinde de hasara yol açtı. Şiddetli yağışın etkisiyle bir mahallede bulunan ve birkaç eve ulaşım sağlayan tali yolda çökme meydana geldi. Yolun büyük bir bölümünün kaymasıyla yaşanan tahribatın boyutu gözler önüne serildi. Yolun çökmesiyle birlikte mahalle sakinleri harekete geçti. Yaşanabilecek muhtemel düşme ve kaza risklerine karşı tedbir alan mahalleli, çöken alanın etrafına dubalar ve boru yerleştirerek yolu araç ile yaya trafiğine kapattıktan sonra durumu yetkililere bildirdi.

Yağışlar nedeniyle tali yol çöktü, mahalleli barikat kurdu 1

Yağışlar nedeniyle tali yol çöktü, mahalleli barikat kurdu 2

Yağışlar nedeniyle tali yol çöktü, mahalleli barikat kurdu 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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