AVM'de tekme ve yumruklarla birbirine girdiler! İstiklal Caddesi’ni karıştıran kavgaya teyze yeğen birlikte girdi

Taksim'de İstiklal Caddesi'ndeki bir AVM’de güvenlik görevlisi N.Y. ile M.G. (37) arasında tartışma çıktı. Tarafların olay yerinden ayrılmasının ardından bu kez M.G.’nin teyzesi F.Ş. ile güvenlik görevlisi arasında kavga çıktı. Sokakta devam eden tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansırken, tarafları çevredeki vatandaşlar ayırdı.

ÖNCE YEĞENLE GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARTIŞTI

Olay, 26 Mart Perşembe günü saat 20.45 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AVM’ye gelen M.G. ile güvenlik görevlisi N.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sona ermesinin ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

TEYZESİ DE KAVGAYA DAHİL OLDU

Ardından bir süre sonra olay yerine gelen M.G.’nin teyzesi F.Ş. ile N.Y. arasında kavga çıktı. M.G.‘nin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Diğer yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı. Emniyete götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan taraflar hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılık kararıyla serbest bırakıldı.



