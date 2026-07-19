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AVM'ye girerken mermilerle yakalandı! Yasak aşk detayı ortaya çıktı

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Şişli'de bir AVM'ye çantasında şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversite öğrencisi Beyza A., X-ray kontrolünde fark edilince bölgeden uzaklaştı. Daha sonra yakalanan şüphelinin ifadesi üzerine gözaltına alınan sevgilisi Erol G. ile bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda toplam 606 mermi ele geçirildi. "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. Öte yandan Erol G.'nin evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıktı.

Şişli'de bir alışveriş merkezine çantasında şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversite öğrencisi Beyza A., güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde AVM'ye alınmadı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Beyza A. ile sevgilisi Erol G. tutuklanırken, 7 adreste yapılan aramalarda toplam 606 mermi ele geçirildi.

AVM ye girerken mermilerle yakalandı! Yasak aşk detayı ortaya çıktı 1

X-RAY'DE FARK EDİLİNCE KAÇTI

Olay, 6 Temmuz'da Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Beyza A., çantasında bulunan şarjör ve mermilerle AVM'ye girmek istedi. X-ray cihazındaki kontrolde mühimmatın fark edilmesi üzerine güvenlik görevlileri ruhsat sordu. Bunun üzerine Beyza A., AVM'ye girmeden bölgeden uzaklaştı.

AVM ye girerken mermilerle yakalandı! Yasak aşk detayı ortaya çıktı 2

AVM ye girerken mermilerle yakalandı! Yasak aşk detayı ortaya çıktı 3

EĞLENCE MEKANINDA YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirledi. Beyza A., Beşiktaş Etiler'deki bir eğlence mekanında yakalanırken, çantasında yapılan aramada şarjör ile 25 mermi ele geçirildi.

AVM ye girerken mermilerle yakalandı! Yasak aşk detayı ortaya çıktı 4

"SEVGİLİM GÖTÜRMEMİ İSTEDİ"

Emniyette ifade veren Beyza A., sevgilisi Erol G.'nin kendisi için kiraladığı evde temizlik yaparken şarjör ve mermileri bulduğunu, Erol G.'nin de bunları kendisine getirmesini istediğini öne sürdü. Mühimmatı AVM'de bulunan sevgilisine götürmek üzere yola çıktığını, X-ray kontrolünde fark edilince korkarak uzaklaştığını anlattı. Bu ifadenin ardından polis ekipleri Erol G.'yi de gözaltına aldı.

AVM ye girerken mermilerle yakalandı! Yasak aşk detayı ortaya çıktı 5

7 ADRESTE 606 MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Erol G. ile bağlantılı 7 adreste arama yaptı. Sarıyer'deki iş yerinde 564, babasına ait evde ise 17 mermi bulundu. Beyza A.'nın çantasında ele geçirilen 25 mermiyle birlikte toplam 606 mermiye el konuldu. Diğer adreslerde ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

AVM ye girerken mermilerle yakalandı! Yasak aşk detayı ortaya çıktı 6

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beyza A. ile Erol G., "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Erol G.'nin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

AVM ye girerken mermilerle yakalandı! Yasak aşk detayı ortaya çıktı 7

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan olay anı, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Beyza A.'nın X-ray kontrol noktasına çantasını bıraktığı, güvenlik görevlileriyle kısa süre görüştükten sonra AVM'den ayrıldığı anlar yer aldı.

AVM ye girerken mermilerle yakalandı! Yasak aşk detayı ortaya çıktı 8

AVM ye girerken mermilerle yakalandı! Yasak aşk detayı ortaya çıktı 9

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şişli AVM mermi
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