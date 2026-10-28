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Avrupa alev alev! Sadece Fransa'da 410 bin kişi sokakta... Gözler şimdi verilen yeni tarihe çevrildi!

Avrupa'da geçtiğimiz hafta Fransa'da ve İspanya'daki gösterilerin ardından fitili ateşlenen olaylarda her geçen gün bilanço artıyor. Protesto dalgası henüz İtalya, Belçika, Portekiz ve Arnavutluk'a yayılmışken, gösterilerde 1314 kişi gözaltına alındı. Gösteriler her geçen gün artmaya devam ederken ekim ve kasım ayında yapılması planlanan büyük eylemlerde ne olacağı ise önemli bir soru işareti olarak öne çıkıyor.

Avrupa alev alev! Sadece Fransa'da 410 bin kişi sokakta... Gözler şimdi verilen yeni tarihe çevrildi!

Avrupa'nın birçok ülkesinde ekonomik sıkıntılar ve hükümet politikalarına karşı başlayan protestolar devam ediyor. Fransa'dan İtalya'ya, Belçika'dan İspanya'ya kadar Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde düzenlenen gösteriler, bazı kentlerde şiddetli çatışmalara dönüştü. Yükselen enerji fiyatları, enflasyon, barınma sorunu ve kamu hizmetlerinde kesinti yapılmasına yönelik tepkiler, farklı ülkelerdeki protestoların ortak noktaları arasında yer alıyor. Göstericiler hükümetlerden somut adımlar beklerken sendikalar yeni grev tarihlerini duyuruyor.

Avrupa alev alev! Sadece Fransa da 410 bin kişi sokakta... Gözler şimdi verilen yeni tarihe çevrildi! 1

FRANSA'DA 410 BİN KİŞİ SOKAKLARA ÇIKTI

Avrupa'daki protestoların en yoğun yaşandığı ülkelerin başında Fransa geliyor. 24 Ekim'de ülke genelinde düzenlenen gösterilere Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre 410 bin kişi katıldı.

Paris ve Marsilya'da bazı göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Ülke genelinde 70 bin güvenlik görevlisi konuşlandırılırken 1.314 kişi gözaltına alındı.

Eğitim sistemindeki sorunlarla başlayan protestolar, hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerine yönelik tepkilerle genişledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin açıkladığı yaklaşık 5 milyar euroluk eğitim paketi ise göstericileri ikna etmedi. Öğrenci temsilcileri ve sendikalar, 31 Ekim'de yeni gösteriler ve 5 Kasım'da ülke çapında grev çağrısı yaptı.

Avrupa alev alev! Sadece Fransa da 410 bin kişi sokakta... Gözler şimdi verilen yeni tarihe çevrildi! 2

İTALYA ALEV ALEV: YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINDA

İtalya'da Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna ve Floransa başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerde hükümetin ekonomi politikaları, askeri harcamalar ve savaş karşıtı talepler öne çıktı.

24 Ekim'deki protestolarda polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. İtalyan polisi, sekiz kentte 371 kişinin geçici olarak emniyete götürüldüğünü, dokuz kişinin ise tutuklandığını açıkladı. Emniyete götürülenler arasında 110 çocuğun bulunduğu bildirildi.

Ülkede 30 Ekim için çeşitli sendikaların genel grev çağrıları bulunuyor. Grevlerin ulaşım, limanlar ve lojistik faaliyetlerinde aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

Avrupa alev alev! Sadece Fransa da 410 bin kişi sokakta... Gözler şimdi verilen yeni tarihe çevrildi! 3

BELÇİKA'DA ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Belçika'nın başkenti Brüksel ve Liège kentinde eğitim politikaları ve hükümetin tasarruf önlemlerine karşı protestolar düzenlendi.

Son gösterilerde bazı protestocular barikatlar kurarken araçlar ve motosikletler ateşe verildi. Polis ile göstericiler arasında yaşanan olayların ardından yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belçika'da sendikalar, hükümetin kamu harcamaları ve çalışma koşullarına ilişkin politikalarına karşı tepkilerini sürdürüyor.

Avrupa alev alev! Sadece Fransa da 410 bin kişi sokakta... Gözler şimdi verilen yeni tarihe çevrildi! 4

İSPANYA'DA KONUT KRİZİ VE EMEKLİ MAAŞLARI PROTESTO EDİLİYOR

İspanya'nın başkenti Madrid'de yükselen kiralar ve konut fiyatları protestoların önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Puerta del Sol Meydanı'nda haftalardır çadır kurarak eylem yapan göstericiler, kiracıları koruyacak yeni düzenlemeler talep ediyor.

24 Ekim'de düzenlenen bir başka gösteride ise emekliler, maaş artışlarının gerçek enflasyona göre belirlenmesini ve emeklilik sisteminin korunmasını istedi.

Ülkede büyük sendikalar 11 Kasım için genel grev çağrısında bulundu.

PORTEKİZ'DE HALK UYGUN FİYATLI KONUT İSTİYOR

Portekiz'in başkenti Lizbon'da da barınma krizi protestoların merkezinde yer alıyor.

24 Ekim'de düzenlenen gösterilerde binlerce kişi, artan kiralar ve konut fiyatlarına karşı hükümetin harekete geçmesini talep etti. Göstericiler, uygun fiyatlı konuta erişimin temel bir hak olduğunu vurguladı.

ARNAVUTLUK'TA DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen protestolar da Avrupa genelindeki gösteri dalgasının dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

Ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunlara yönelik tepkiler sokaklara taşınırken Tiran, 24 Ekim'de protestoların kaydedildiği Avrupa kentleri arasında yer aldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Fransa İspanya Portekiz
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