Beyoğlu'nda 5 katlı bina çöktü! Ekipler seferber oldu

Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı metruk bina henüz bilinmeyen sebeple çökerken, yanındaki binaya da zarar vermişti.

3 SAAT SÜRDÜ

Çökmenin olduğu binada birinin olup olmadığına yönelik yapılan 3 saatlik arama çalışmalarının sonucunda enkazın altında birinin olmadığı arama kurtarma köpekleri, AFAD ve UMKE ekiplerinin ilk incelemelerine göre tespit edildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Arama çalışmaları sona erdirilirken enkaz kaldırma çalışmalarının sabah saatlerinde devam edeceği öğrenildi. Öte yandan enkazın son durumu dron ile havadan görüntülendi.