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Beyoğlu'nda 5 katlı bina çöktü! Ekipler seferber oldu

İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde çöken ve yanındaki binaya da zarar veren metruk binada birinin olma ihtimaline karşı yapılan arama çalışmaları başlatıldı. İlk incelemelere göre çökme sebebiyle can kaybı olmadığı öğrenilirken enkazın son durumu havadan görüntülendi.

Beyoğlu'nda 5 katlı bina çöktü! Ekipler seferber oldu

Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı metruk bina henüz bilinmeyen sebeple çökerken, yanındaki binaya da zarar vermişti.

Beyoğlu nda 5 katlı bina çöktü! Ekipler seferber oldu 1

3 SAAT SÜRDÜ

Çökmenin olduğu binada birinin olup olmadığına yönelik yapılan 3 saatlik arama çalışmalarının sonucunda enkazın altında birinin olmadığı arama kurtarma köpekleri, AFAD ve UMKE ekiplerinin ilk incelemelerine göre tespit edildi.

Beyoğlu nda 5 katlı bina çöktü! Ekipler seferber oldu 2

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Arama çalışmaları sona erdirilirken enkaz kaldırma çalışmalarının sabah saatlerinde devam edeceği öğrenildi. Öte yandan enkazın son durumu dron ile havadan görüntülendi.

Beyoğlu nda 5 katlı bina çöktü! Ekipler seferber oldu 3

Beyoğlu nda 5 katlı bina çöktü! Ekipler seferber oldu 4

Beyoğlu nda 5 katlı bina çöktü! Ekipler seferber oldu 5

Beyoğlu nda 5 katlı bina çöktü! Ekipler seferber oldu 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu bina
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