HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Avrupa ayakta! Rus uçaklarına Almanya müdahalesi: ABD'den 'Müdahale edeceğiz' açıklaması!

Batı ile Rusya arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor. Kremlin cephesinin özellikle hava sahası ihlalleri yaparak gerçekleştirdiği keşif uçuşlarına bir yenisi eklendi. Estonya hava sahasını iki kez ihlal eden Rusya'yı Almanya savaş uçağı durdururken, Estonya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Avrupa ise Rusya'ya karşı 'ciddi çatışma' uyarılarında bulunuyor. ABD ise çarpıcı bir çıkışla Rusya'nın böyle devam etmesi halinde bizzat müdahale edeceklerini açıkladı.

Avrupa ayakta! Rus uçaklarına Almanya müdahalesi: ABD'den 'Müdahale edeceğiz' açıklaması!
Doğukan Akbayır

NATO-Kremlin arasındaki husumet gitgide ciddi bir hal almaya devam ediyor. Yaşanan son sürtüşmede Rusya cephesine hem Avrupa ülkelerinden hem de Washington'dan çok sert uyarılar geldi. İşte tüm detaylar!

Avrupa ayakta! Rus uçaklarına Almanya müdahalesi: ABD den Müdahale edeceğiz açıklaması! 1

ALMANYA RUSYA'YI DURDURDU

Almanya’nın hava kuvvetleri Pazar günü Baltık Denizi üzerinde transponderini kapatıp uyarılara yanıt vermeyen bir Rus keşif uçağını engellemek için iki Eurofighter jetini havalandırdı.

Son zamanlarda sürekli NATO hava sahasını ihlal eden Rus uçakları, ittifakı alarma geçirdi. Uçak Rostock-Laage üssünden kalkarak uluslararası hava sahasında seyreden Rus uçağının rotasını kesti.

Avrupa ayakta! Rus uçaklarına Almanya müdahalesi: ABD den Müdahale edeceğiz açıklaması! 2

BMGK ACİL TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

O sırada Estonya, Rus savaş uçaklarının kendi hava sahasını ikinci kez ihlal ettiğini açıklayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağıracağını duyurdu.

Avrupa ayakta! Rus uçaklarına Almanya müdahalesi: ABD den Müdahale edeceğiz açıklaması! 3

ABD 'BİZZAT MÜDAHALE EDECEĞİZ' DEDİ

Avrupa’da art arda yaşanan ihlaller sebebiyle NATO, kalıcı bir çözüm arayışına girdi. ABD Başkanı Trump da ihlallerin devam etmesi halinde bizzat müdahele edeceklerini açıkladı.

Avrupa ayakta! Rus uçaklarına Almanya müdahalesi: ABD den Müdahale edeceğiz açıklaması! 4

'CİDDİ ÇATIŞMAYA' YAKLAŞIYOR

Cuma günü üç Rus MiG-31 savaş uçağı Finlandiya Körfezi’nde Estonya hava sahasını geçti. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna bu durumun Polonya ve Romanya’da da görülen, artan gerilimin bir parçası olduğunu söyledi.

Tsahkna, “Bu davranış uluslararası bir yanıt gerektiriyor” dedi. Estonya hükümeti ayrıca NATO’nun güvenlik tehditleri karşısında istişare hakkı tanıyan dördüncü maddeyi işletme talebinde bulundu.

Avrupa liderleri ise Rusya’nın kademeli provokasyonlarla ittifakın kararlılığını sınadığını savunuyor. Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkēvičs bu gidişatın “ciddi bir çatışmaya” dönüşebileceği uyarısını yaptı.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ise NATO’nun birlik içinde ve kararlı davranması gerektiğini vurguladı.

Kremlin ise Batılı ülkelerin baskılarının sonuç getirmeyeceğini söyleyerek suçlamaları reddetti.

Kaynak: Sözcü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akdeniz Meyve Sineği uyarısıAkdeniz Meyve Sineği uyarısı
Küçükçekmece’de 90’lar coşkusuyla yaza vedaKüçükçekmece’de 90’lar coşkusuyla yaza veda

Anahtar Kelimeler:
NATO Almanya Rusya abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.