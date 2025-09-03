Avrupa Birliği'nden jel tırnak kararı: Tamamen yasaklandı!

Avrupa Birliği (AB) birçok jel ojede bulunan önemli bir maddeyi 1 Eylül Pazartesi itibarıyla yasakladı. 'Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide' (TPO) adlı maddenin, jel ve hibrit ojelerin UV ışığı altında sertleşmesini sağladığı bildirildi. Kararı duyuran Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (HPRA), daha önce yalnızca profesyonel kullanım için izin verilen TPO'nun, artık hiçbir şekilde kullanılamayacağını açıkladı.

BULGULAR DİKKAT ÇEKTİ

Yetkililer, TPO'nun şu anda ABD'de serbest olduğunu, Birleşik Krallık'ta 2026'dan itibaren yasaklanacağını belirtti. Avrupa'daki düzenleyiciler ise hayvan deneylerinden elde edilen bulgulara dikkat çekti. Mevcut kullanım seviyeleri göz önüne alındığında insan sağlığı açısından doğrudan bir risk olup olmadığının kesinleşmediği kaydedildi. Ancak AB, genellikle olası risklere karşı daha sıkı önlemler alarak, insan üzerinde net kanıt beklemeden, teorik tehlike barındıran maddeleri yasaklama yoluna gidiyor.

KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINA ÇAĞRI

Kuaför ve güzellik salonlarına, ellerindeki ürünleri kontrol etmeleri, TPO içerenleri kullanmayı bırakmaları, doğru şekilde imha etmeleri ve yeni siparişlerde tedarikçilerden TPO'suz ürün garantisi almaları çağrısı yapıldı. Ayrıca salonların güvenilir distribütörlerden alışveriş yapması tavsiye edildi. Tüketicilere de gittikleri salonlarda kullanılan ojelerin içeriklerini sormaları önerildi.

(DHA)