HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Avrupa Birliği'nden jel tırnak kararı: Tamamen yasaklandı!

Avrupa Birliği (AB) birçok jel ojede bulunan önemli bir maddeyi tamamen yasakladı. 1 Eylül Pazartesi itibarıyla yasak uygulanmaya başladı.

Avrupa Birliği'nden jel tırnak kararı: Tamamen yasaklandı!

Avrupa Birliği (AB) birçok jel ojede bulunan önemli bir maddeyi 1 Eylül Pazartesi itibarıyla yasakladı. 'Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide' (TPO) adlı maddenin, jel ve hibrit ojelerin UV ışığı altında sertleşmesini sağladığı bildirildi. Kararı duyuran Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (HPRA), daha önce yalnızca profesyonel kullanım için izin verilen TPO'nun, artık hiçbir şekilde kullanılamayacağını açıkladı.

BULGULAR DİKKAT ÇEKTİ

Avrupa Birliği nden jel tırnak kararı: Tamamen yasaklandı! 1

Yetkililer, TPO'nun şu anda ABD'de serbest olduğunu, Birleşik Krallık'ta 2026'dan itibaren yasaklanacağını belirtti. Avrupa'daki düzenleyiciler ise hayvan deneylerinden elde edilen bulgulara dikkat çekti. Mevcut kullanım seviyeleri göz önüne alındığında insan sağlığı açısından doğrudan bir risk olup olmadığının kesinleşmediği kaydedildi. Ancak AB, genellikle olası risklere karşı daha sıkı önlemler alarak, insan üzerinde net kanıt beklemeden, teorik tehlike barındıran maddeleri yasaklama yoluna gidiyor.

KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINA ÇAĞRI

Avrupa Birliği nden jel tırnak kararı: Tamamen yasaklandı! 2

Kuaför ve güzellik salonlarına, ellerindeki ürünleri kontrol etmeleri, TPO içerenleri kullanmayı bırakmaları, doğru şekilde imha etmeleri ve yeni siparişlerde tedarikçilerden TPO'suz ürün garantisi almaları çağrısı yapıldı. Ayrıca salonların güvenilir distribütörlerden alışveriş yapması tavsiye edildi. Tüketicilere de gittikleri salonlarda kullanılan ojelerin içeriklerini sormaları önerildi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel, İstanbul İl Başkanlığı önünde duyurdu: "Bugün kuyruklar var..."Özel, İstanbul İl Başkanlığı önünde duyurdu: "Bugün kuyruklar var..."
AK Partili isimden Melek Mosso'ya skandal sözler! 'Giyinmeden inmiş galiba o bayan'AK Partili isimden Melek Mosso'ya skandal sözler! 'Giyinmeden inmiş galiba o bayan'

Anahtar Kelimeler:
tırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milli takımda skandal! Maç oynanırken kenarda yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Milli takımda skandal! Maç oynanırken kenarda yumruk yumruğa birbirlerine girdiler

Yeni dönem başlıyor, ilk kiralama tarihi belli oldu! Tek tek tespit ediliyor, 81 ilde personele...

Yeni dönem başlıyor, ilk kiralama tarihi belli oldu! Tek tek tespit ediliyor, 81 ilde personele...

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i kayıt işlemlerinde yalnız bırakmadı!

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i kayıt işlemlerinde yalnız bırakmadı!

İmamoğlu isim vermeden Gürsel Tekin'e yüklendi

İmamoğlu isim vermeden Gürsel Tekin'e yüklendi

Öyle bir özellik geldi ki yıllardır şikayet edilen sorun çözüldü

Öyle bir özellik geldi ki yıllardır şikayet edilen sorun çözüldü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.