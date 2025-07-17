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Avrupa'da İsrail'e tepki devam ediyor! Slovenya, İsrailli aşırı sağcı 2 bakanın ülkeye girişini yasaklayacak

Slovenya, Avrupa Birliği’nde bir ilke imza atarak, aşırı sağcı İsrailli bakanlar Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in "istenmeyen adam" ilan edileceğini ve ülkeye girişlerinin yasaklanacağını duyurdu.

Avrupa'da İsrail'e tepki devam ediyor! Slovenya, İsrailli aşırı sağcı 2 bakanın ülkeye girişini yasaklayacak

Slovenya, Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir ilke imza atarak, aşırı sağcı İsrailli bakanların ülkeye girişini yasaklayacağını açıkladı. Slovenya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kilit koalisyon ortakları olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in "istenmeyen adam" ilan edileceği ve ülkeye girişlerinin yasaklanacağı duyuruldu.

Avrupa da İsrail e tepki devam ediyor! Slovenya, İsrailli aşırı sağcı 2 bakanın ülkeye girişini yasaklayacak 1

SOYKIRIMA VARAN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Hükümet, aşırı sağcı bakanları soykırıma varan açıklamalar yapmakla, şiddeti ve Filistinlilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesini teşvik etmekle suçladı.

(İHA)

17 Temmuz 2025
17 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İsrail Slovenya Gazze
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