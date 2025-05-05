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Avrupa'da kızamık vakaları 2024'te neredeyse on kat arttı

Avrupa'da kızamık vakaları geçtiğimiz yıl neredeyse on kat artış göstermişti. İşte en çok kızamık vakası görülen ülkeler...

Avrupa'da kızamık vakaları 2024'te neredeyse on kat arttı

Mart 2024, 2020 ile 2025 yılları arasında kaydedilen en yüksek kızamık vaka sayısının görüldüğü ay oldu. En fazla vaka bildiren AB ülkesi ise Romanya.
Avrupa'da kızamık vakaları geçtiğimiz yıl neredeyse on kat artış gösterdi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) göre Mart 2025'te, 809'unun kızamık enfeksiyonu olduğu teyit edilen 1097 vaka rapor edildi.

AB'de en fazla kızamık vakası 397 kişiyle Romanya'da görüldü.

Bunu 161 teyit edilmiş vaka ile Fransa, Hollanda (95) ve İtalya (60) takip etti.

35 BİN'DEN FAZLA TEŞHİS

Öte yandan, en az dokuz AB ülkesi tek bir kızamık vakası bildirmedi. Mart 2025'te kızamık nedeniyle bir ölüm vakası bildiren tek ülke Fransa oldu.

2024 yılında Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda 35 bin'den fazla kişiye kızamık teşhisi kondu ve 23 kişi bu hastalıktan öldü.

2024'te kızamık teşhisi konulan kişilerin dörtte birinden fazlası 14 yaşın üzerindeydi.

KIZAMIK HASTALIĞI HAKKINDA

Kızamık dünyanın en bulaşıcı hastalıkları arasında yer alıyor ve hava yoluyla bulaşan bir virüs tarafından yayılıyor.
Tipik olarak solunum sistemini enfekte eder ve ateş, öksürük, burun akıntısı ve döküntü gibi semptomlara neden olur.
Ciddi vakalarda kızamık zatürre, ensefalit, dehidrasyon ve körlüğe neden olabilir.

'HER DOZ AŞI ÖNEMLİ'

Mart 2024, 2020 ve 2025 yılları arasında yaklaşık 3 bin 967 vaka ile zirve yaptı.

Kızamık salgınlarını önlemek ve savunmasız toplulukları korumak için, aşılanmaya uygun nüfusun en az yüzde 95’inin kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR) aşısının iki dozunu da alması gerekiyor.

Ancak Avrupa'da bu hedefe yalnızca Macaristan, Malta, Slovakya ve Portekiz ulaşabilmiş durumda.

Diğer ülkelerdeki aşılama oranları hala bu eşiğin gerisinde kalıyor.

ECDC Direktörü Pamela Rendi-Wagner, "Her aşı dozu kritik öneme sahiptir ve tam koruma için doğru zamanlama şarttır," diyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kızamık hastalık
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