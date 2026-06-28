Avrupa'da korkunç tablo! 1 haftada 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan itibaren 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ NELER SÖYLEDİ?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Avrupa'nın küresel ortalamanın iki katı hızla, dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğunu kaydeden Ghebreyesus, “Şu anda 150 milyon insan aşırı sıcaklara maruz kalıyor, yüzlerce kişi hayatını kaybetti, okullar kapatıldı, elektrik şebekeleri çökmeye başladı. İklim krizi ve küresel ısınmanın etkisiyle daha önce ‘nesilde bir kez görülen’ sıcak hava dalgaları artık neredeyse her yıl yaşanıyor. Bu konuda daha önce de uyarılar yaptık” ifadelerini kullandı.

'SESSİZ KATİL'

Ghebreyesus, DSÖ'nün, üye devletleri ve ortaklarıyla, hazırlık, önleme ve daha güçlü sağlık sistemi yanıtlarına odaklanarak aşırı sıcaklığın oluşturduğu sağlık tehditlerini ele almak için çalıştığını belirtti.

Avrupa ülkelerini sıcaklık sağlığı eylem planlarını uygulamaya teşvik ettiklerini vurgulayan Ghebreyesus, “Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklara bağlı 1300'den fazla ölüm kayıtlara geçti. Sıcaklık stresi, genellikle 'sessiz katil' olarak adlandırılır ve Avrupa'daki evler, iş yerleri ve okullar, bu sıcaklıklara göre inşa edilmemiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır