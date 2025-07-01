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Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor

Avrupa genelinde başta Fransa, Almanya, İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan olmak üzere bazı ülkelerde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor.

Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor

Fransa Meteoroloji Kurumu, aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle aralarında başkent Paris’in de bulunduğu 16 bölgede kırmızı alarm, 68 bölgede ise turuncu alarm ilan edildiğini açıkladı. Ülkede sıcaklığın gün içinde 41 dereceye yükselebileceği bildirilirken, yaklaşık 1350 okulun 1 günlüğüne tamamen veya kısmen kapatıldığı kaydedildi.

Avrupa da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor 1

Almanya Meteoroloji Servisi, sıcak ve kuru hava koşullarının orman yangını tehlikesini artırdığını ve ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşacağını duyurdu. Ülkede bazı şehirlerde ise su kullanımına kısıtlamalar getirildiği belirtildi.

İspanya'nın Sevilla kentinde gelecek üç gün boyunca sıcaklığının 40 derecenin üzerinde, perşembe sabahına kadar da gece sıcaklıklarının en az 25 derece olması beklendiği aktarıldı. Portekiz’de başkent Lizbon’un doğusundaki Mora’da sıcaklığın 46,6 dereceye ulaştığı, 18 bölgeden 7’sinin aşırı risk uyarısı altında olduğu duyuruldu.

İtalya Sağlık Bakanlığı da aşırı sıcaklar nedeniyle bugün ülkedeki 17 kent için ‘kırmızı alarm’ ile en yüksek risk uyarısında bulundu. Yunanistan İtfaiye Dairesi tarafından paylaşılan yangın riski tahmin haritasında ise bugün Atina, Girit, İyon Adaları, Midilli, Sakız Adası, Sisam Adası ve Selanik’in de aralarında bulunduğu 23 bölgede ‘sarı alarm’ ilan edildiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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