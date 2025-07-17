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Avrupa'nın en büyük limanı İsrail'e kapandı! Silah ticareti sekteye uğradı

Gazze'deki işgal ve katliamları devam eden İsrail'in önce İran ardından da Suriye'nin başkentine saldırmasına Avrupa sessiz kalmadı. Brüksel mahkemesi, Flaman bölge hükümetine İsrail’e silah ve askeri teçhizat sevkiyatını durdurma talimatı verdi. Karar, askeri taşımacılıkta kritik rol oynayan Antwerp-Bruges limanını da kapsıyor.

Avrupa'nın en büyük limanı İsrail'e kapandı! Silah ticareti sekteye uğradı
Mustafa Fidan

Avrupa’nın diplomatik merkezlerinden biri olan Belçika’nın başkenti Brüksel’de, İsrail’e yönelik silah ihracatına ilişkin dikkat çekici bir yargı kararı alındı. Brüksel mahkemesi, Flaman bölge hükümetine İsrail’e askeri teçhizat sevkiyatını durdurması yönünde bağlayıcı bir talimat verdi.

Belçika’nın önde gelen haber ajanslarından Belga'nın aktardığına göre karar, Avrupa’nın en büyük liman altyapılarından biri olan Antwerp-Bruges limanını da doğrudan ilgilendiriyor. Söz konusu liman, Flaman bölgesinin sınırları içinde yer alıyor ve silah ve askeri ekipman taşımacılığında kritik bir konumda bulunuyor.

Avrupa nın en büyük limanı İsrail e kapandı! Silah ticareti sekteye uğradı 1

İSRAİL’E ÇAĞRI: "SURİYE’NİN EGEMENLİĞİNE SAYGI GÖSTERİN"

Brüksel mahkemesinin kararının hemen ardından, Belçika hükümetinden de İsrail'e yönelik diplomatik düzeyde önemli bir çağrı geldi. Yapılan açıklamada Tel Aviv yönetimi, askeri müdahaleleri durdurmaya davet edilirken, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Avrupa nın en büyük limanı İsrail e kapandı! Silah ticareti sekteye uğradı 2

AVRUPA’DAN İSRAİL'E YÖNELİK EN SERT TEPKİLERDEN BİRİ

Belçika’nın hem iç hukuk hem de uluslararası sorumluluklar çerçevesinde İsrail’e yönelik bu adımı atması, Gazze ve Suriye’deki son gelişmeler bağlamında Avrupa’dan gelen en sert tepkilerden biri olarak yorumlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika İsrail liman
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