Avrupa'nın kabusu: Rusya... Almanya 'Putin tehditi altındayız' diyerek harekete geçti! "Caydırmak için..."

Rusya, Avrupa için bir 'kabus' gibi görünmeye devam ediyor. Ukrayna'dan sonra sıranın kendisine geleceğini düşünen Avrupa devletleri ABD Başkanı Donald Trump ikinci defa ABD başkanı seçilene kadar daha güvende hissediyordu. Fakat Trump'ın göreve gelmesinden kısa bir süre sonra yaşanan 'Zelenskiy krizi' ve ardından Trump'ın Avrupa'yı Rusya'ya karşı ABD desteğinden mahrum bırakacağı yönündeki açıklamaları sonrası Avrupa devletlerini Rusya karşısında ortak hareket etmeye itti. Bunlar yaşanırken Avrupa ülkeleri bireysel hazırlıklarını da arttırmaya başladı.

"RUSYA TARAFINDAN TEHDİT ALTINDAYIZ"

Cnn Türk'te yer alan habere göre, Almanya da bu ülkelerden bir tanesi. Alman Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer'den tehdit uyarısı geldi.

Alman Genelkurmay Başkanı, "Rusya tarafından tehdit altındayız. Putin'in tehdidiyle karşı karşıyayız. Caydırmak için elimizden geleni yapmak zorundayız." şeklinde konuştu.

SAVUNMA HARCAMALARINI ARTTIRMA GEREKLİLİĞİ DOĞDU

Olabildiğince çabuk hazırlanmak zorunda olduklarını vurgulayan Breuer, 2022'de açıklanan 100 milyar euroluk ek ordu yatırımının, yetersiz olduğunu ve en kısa sürede harcamaların arttırılması gerektiğini ifade etti ve ABD'nin bu durumda bağlılıklarının sorgulandığını söyledi.

ABD'YE GÜVEN SON ZAMANLARIN DİP NOKTASINDA

Yeni yapılan bir anket, Almanların %79'unun Vladimir Putin'i Avrupa'nın huzuru ve güvenliği açısından son derece tehlikeli bulduğunu gösterdi.

Aynı anket, Donald Trump için de bu oranın %74 olduğunu gösteriyor. Alman vatandaşlar ABD'ye olan güvenlerinin sarsıldığını dile getiriyor.