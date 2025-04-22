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Avrupa'nın ortasında skandal görüntü! Stockholm’de Nazi bayrağı dalgalandırdılar: "Hitler'in doğum gününü kutladılar"

İsveç'in başkenti Stockholm’de Adolf Hitler’in doğum günü olan 20 Nisan sabahı, Essingeleden bölgesindeki otoyol girişine kimliği belirsiz kişiler tarafından üzerinde gamalı haç bulunan üç Nazi bayrağı asıldı. Kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili çok sayıda suç duyurusu yapıldığı bildirildi. Stockholm Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Mats Eriksson, konuyla ilgili nefret suçu kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Detaylar haberimizde...

Avrupa'nın ortasında skandal görüntü! Stockholm’de Nazi bayrağı dalgalandırdılar: "Hitler'in doğum gününü kutladılar"

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Essingeleden bölgesindeki otoyol girişine, Adolf Hitler'in doğum günü 20 Nisan'da kimliği belirsiz kişilerce üzerinde gamalı haç bulunan 3 Nazi bayrağı asıldığı bildirildi.

'NEFRET SUÇU' SORUŞTURMASI

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Mats Eriksson, yaptığı açıklamada, olayla ilgili kendilerine birçok kişi tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, konuyla ilgili nefret suçundan soruşturma başlattıklarını söyledi.

Eriksson, İsveç'te bu tür şeylerin yaşanmasının hoş olmadığını vurgulayarak, otoyol girişinde bulunan kayalıklarda siyasi mesaj bulunan pankartlara sıkça rastladıklarını ifade etti.

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ADOLF HİTLER'İN DOĞUM GÜNÜ NEDENİYLE BAYRAK ASILMIŞ!

"Özellikle aktivistler trafik burada sık olduğu için siyasi mesajlar paylaşıyor. Bu paylaşımın olması hiç hoş değil." ifadelerini kullanan Eriksson, Nazi bayrağının büyük ihtimalle 20 Nisan'da doğan diktatör Adolf Hitler'in doğum günü dolayısıyla asıldığını belirtti.

(AA)
Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Stockholm İsveç Adolf Hitler
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