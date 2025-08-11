Avukat Rezan Epözdemir hakkında yeni gelişme! Gözaltı süresi uzatıldı

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınmıştı. Epözdemir'e yöneltilen suçlamalar 'Rüşvet vermek', 'Siyasi-askeri casusluk' ve 'FETÖ/PDY'ye yardım' idi.

BAŞSAVCILIKTAN 'EPÖZDEMİR' KARARI

Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla bir gün daha uzatıldı.

HUKUK BÜROSUNDA ARAMA YAPILMIŞTI

DHA'nın aktardığına göre dün Epözdemir'in evinde ve Levent’teki ofisinde Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince arama yapılmıştı. İçeride arama yapan Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri saat 09.15 sıralarında hukuk bürosundan ayrıldı.