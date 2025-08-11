HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Avukat Rezan Epözdemir hakkında yeni gelişme! Gözaltı süresi uzatıldı

İki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir hakkında yeni gelişme yaşandı. Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı.

Avukat Rezan Epözdemir hakkında yeni gelişme! Gözaltı süresi uzatıldı
Hazar Gönüllü

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınmıştı. Epözdemir'e yöneltilen suçlamalar 'Rüşvet vermek', 'Siyasi-askeri casusluk' ve 'FETÖ/PDY'ye yardım' idi.

BAŞSAVCILIKTAN 'EPÖZDEMİR' KARARI

Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla bir gün daha uzatıldı.

HUKUK BÜROSUNDA ARAMA YAPILMIŞTI

DHA'nın aktardığına göre dün Epözdemir'in evinde ve Levent’teki ofisinde Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince arama yapılmıştı. İçeride arama yapan Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri saat 09.15 sıralarında hukuk bürosundan ayrıldı.

Avukat Rezan Epözdemir hakkında yeni gelişme! Gözaltı süresi uzatıldı 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu'da denizde kaybolan mevsimlik tarım işçisinin cansız bedenine ulaşıldıOrdu'da denizde kaybolan mevsimlik tarım işçisinin cansız bedenine ulaşıldı
Trabzon'da yorgun mermi isabet eden Emir Yuşa Atıcı, ölüm yıl dönümünde anıldıTrabzon'da yorgun mermi isabet eden Emir Yuşa Atıcı, ölüm yıl dönümünde anıldı

Anahtar Kelimeler:
Rezan Epözdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
9 kardeş 300 dönümlük mirası paylaşamadı!

9 kardeş 300 dönümlük mirası paylaşamadı!

Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum"

Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum"

Bodrum'da aşk tatilinde! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Bodrum'da aşk tatilinde! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Mersin'de feci kaza kamerada: 2 kardeşten biri öldü!

Mersin'de feci kaza kamerada: 2 kardeşten biri öldü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.