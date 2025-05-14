Avukatı duyurdu! Arif Kocabıyık hakkında tahliye kararı

Antalya Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla adliyeye sevk edilmişti. Kocabıyık çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, "Arif Kocabıyık hakkında yaptığımız itiraz sonucu tahliye kararı verildi" dedi.
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