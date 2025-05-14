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Avukatı duyurdu! Arif Kocabıyık hakkında tahliye kararı

YouTuber Arif Kocabıyık, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kocabıyık'ın avukatı yaptıkları itiraz sonucunda Kocabıyık'ın tahliye edildiğini ifade etti.

Avukatı duyurdu! Arif Kocabıyık hakkında tahliye kararı
Recep Demircan

Antalya Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

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TUTUKLANMIŞTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla adliyeye sevk edilmişti. Kocabıyık çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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"TAHLİYE KARARI VERİLDİ"

Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, "Arif Kocabıyık hakkında yaptığımız itiraz sonucu tahliye kararı verildi" dedi.

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mahkeme
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