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Avustralya ordusu, Hint-Pasifik bölgesindeki HIMARS’ı ilk kez ateşledi

Avustralya ordusu, ABD, Japonya, Fransa, Güney Kore ve Singapur orduları ile ortak düzenlenen "Talisman Sabre" askeri tatbikatında Hint-Pasifik bölgesindeki Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemini (HIMARS) ilk kez ateşledi.

Avustralya ordusu, Hint-Pasifik bölgesindeki HIMARS’ı ilk kez ateşledi

Avustralya'nın en büyük askeri tatbikatı olan "Talisman Sabre"ın ilk gününde, ABD, Avustralya, Japonya, Fransa, Güney Kore ve Singapur, ABD F-35B savaş uçakları ve kara tabanlı uzun menzilli taarruz roket ve füzelerinin kullanıldığı canlı atış tatbikatı gerçekleştirdi. Avustralya ordusu tatbikat çerçevesinde Hint-Pasifik bölgesindeki Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemini (HIMARS) ilk kez ateşledi. Tatbikatın canlı atış bölümünün Genel Direktörü olan Avustralya Kara Kuvvetleri Tuğgenerali Nick Wilson gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun Avustralya, Singapur ve ABD’nin HIMARS sistemini birlikte kullandığı ilk sefer ve ayrıca Avustralya'nın kendi topraklarında yaptığı ilk HIMARS atışı olduğunu söyledi. Wilson, "HIMARS, güvenlik, barış ve istikrarı sağlamak amacıyla Hint-Pasifik’te caydırıcılık stratejimizin bir parçası olarak diğer çeşitli silah platformlarıyla birlikte kullanılacak" dedi.

Toplamda 19 ülkeden 40 bine kadar asker, Avustralya’nın Hint Okyanusu’ndaki Christmas Adası’ndan doğudaki Mercan Denizi’ne kadar binlerce kilometrelik bir alanda yapılan Talisman Sabre tatbikatına katılıyor. Avustralya, önümüzdeki 10 yıl içinde yeni bir yerli üretim kapasitesini de içerecek şekilde füzelere 74 milyar Avustralya doları (yaklaşık 49 milyar ABD doları) harcayacağını açıklamıştı.
Avustralya'ya ilk HIMARS teslimatı Mart ayında tamamlanmıştı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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