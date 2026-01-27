HABER

Avustralya’da uçak kazası: 2 ölü

Avustralya’nın Queensland eyaletinde meydana gelen hafif uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, uçağı saran alevler orman yangınına neden oldu.

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yerel saatle 06.00 sıralarında hafif uçak düştü. Gold Coast şehrinin kuzeyindeki özel bir pist olan Heck Field yakınlarında meydana gelen kazada uçaktaki 73 yaşındaki bir pilot ve yolcu hayatını kaybetti.

Polis Brett Jackson yaptığı açıklamada, "Bu kaza o kadar ciddi ki, 2 kişi de hayatta kalamadı. Planlanan uçuşun Tamworth yakınlarındaki küçük bir kasabaya olduğu bilgisine sahibiz. Seyahatin amacıyla ilgili bilgim yok. Bu soruşturmanın bir parçası olacak" dedi.

Çarpmanın etkisiyle uçağı saran alevler orman yangınına neden oldu. İtfaiye ekipleri ve helikopterlerle yangına müdahale edildi. Polis, kazanın nedenine dair tahminde bulunmanın henüz erken olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

