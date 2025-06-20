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Ayakkabı kutusuna gizlenmiş 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 3 tutuklama

Çanakkale'de polisin, ayakkabı kutusuna gizlenmiş 1 kilo 322 gram bonzai ele geçirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ayakkabı kutusuna gizlenmiş 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 3 tutuklama

Kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda H.Ü., H.S., S.Ö. ve S.T. gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda ayakkabı kutusuna gizlenmiş 1 kilo 322 gram bonzai, 41 sentetik hap, 2 tüfek ve 15 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ü., H.S., S.T. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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