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  4. Ayaklarını uzatmış, canlı yayın açmıştı! Bir anda kamyonetin altına girdiler... Korkunç anlar kamerada

Ayaklarını uzatmış, canlı yayın açmıştı! Bir anda kamyonetin altına girdiler... Korkunç anlar kamerada

17.03.2025 14:40
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Elazığ'da kaydedilen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Korkunç kaza yolcu koltuğunda oturan adamın, sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada meydana geldi. Canlı yayına bağlanan bir başka vatandaşın ise kaza anını görünce şaşırıp kaldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayaklarını uzatmış, canlı yayın açmıştı! Bir anda kamyonetin altına girdiler... Korkunç anlar kamerada

Elazığ-Bingöl karayolunun 35'inci kilometresinde korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANINDA CANLI YAYINDAYDI

Otomobilde yolcu konumunda bulunan şahsın, kaza sırasında arkadaşı ile karşılıklı sosyal medyada canlı yayın yaptığı ve o sırada kazanın yaşandığı görüldü.

TELEFON ARAÇTAN FIRLADI

Kaza ile birlikte telefonun araçtan fırladığı, canlı yayının devam ettiği ve arkadaşının ise kaza mı oldu diye üst üste sorduğu görüntülere yansıdı.

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Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Elazığ
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