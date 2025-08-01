Aydın 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı ile karakterize edilecektir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C civarına ulaşması beklenmektedir. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 23-24°C seviyelerinde olacaktır. Bu sıcaklıklar, Aydın'ın tipik Ağustos iklimine uygun olup, yüksek nem oranları ile birleşerek bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 2 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 37°C, 3 Ağustos Pazar günü ise 36°C civarında olması beklenmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 22-23°C aralığında olacaktır. Bu durum, gündüz saatlerinde aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir.

Aydın'da bu dönemde hava koşulları genellikle sıcak ve kuru olacaktır. Ağustos ayı boyunca ortalama sıcaklıklar 29.1°C, en düşük sıcaklıklar 22.9°C, en yüksek sıcaklıklar ise 35.4°C civarındadır. Yağış miktarı yaklaşık 3 mm'dir. Bu da yağışların nadiren görüleceği anlamına gelir. Bu nedenle, hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak önemlidir.