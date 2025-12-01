Aydın 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 17°C. Gece ise en düşük sıcaklık 9°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %67. Rüzgarın hızı 1.66 km/s olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 2 Aralık Salı günü az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 17°C. En düşük sıcaklık ise 9°C olacak. 3 Aralık Çarşamba günü çok bulutlu bir hava tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık 13°C olacak.

4 Aralık Perşembe günü erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık 15°C olacak. 5 Aralık Cuma günü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık 13°C olacak.

6 Aralık Cumartesi günü yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20°C olacak. En düşük sıcaklık ise 12°C olarak tahmin ediliyor. 7 Aralık Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık 12°C olacak.

Bu dönemde hava koşularındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun giyimler tercih edilmelidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Seyahat planlarınıza ekstra zaman eklemeyi unutmayın. Araçlarınızın lastiklerinin iyi durumda olduğundan emin olun. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, önümüzdeki günleri daha rahat geçirebilirsiniz.