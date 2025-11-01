HABER

Aydın 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 1-7 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu değişkenlik gösterecek. İlk günler genellikle bulutlu ve güneşli, sıcaklık ise 21-23°C civarında olacak. Günlerin ilerlemesiyle sıcaklıklar 11-25°C arasına düşecek. Bu süreçte, nem oranının yüksek olması nedeniyle akşam ve sabah serin geçebilir. Rüzgar hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Güncel hava bilgilerini takip etmek önemlidir. İşte detaylar...

Aydın'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüzleri 21-23°C arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15-17°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %60-90 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 1.9-4.7 km/s arasında değişecek. Gün doğumu 07:32-07:36 arasında, gün batımı ise 18:08-18:12 arasında gerçekleşecek.

2 Kasım Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16-25°C arasında değişecek. 3 Kasım Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak, sıcaklık 15-25°C aralığında seyredecek. 4 Kasım Salı günü hava çok bulutlu olacak, sıcaklık 12-21°C arasında değişecek. 5 Kasım Çarşamba günü bulutlu havanın ardından parlak bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar bu gün 11-21°C arasında olacak. 6 Kasım Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor, sıcaklıklar yine 11-21°C arasında seyredecek. 7 Kasım Cuma günü de bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 13-19°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Gündüzleri hafif üst kat giysiler yeterli olabilir. Akşam ve sabah saatlerinde serinlik nedeniyle daha kalın giysilere ihtiyaç duyulabilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sabah ve akşam saatlerinde rahatsızlık hissedilebilir. Nemli havalarda terlemeyi önlemek için hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edilmeli. Rüzgar hızının düşük olmasıyla açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Hava koşullarının ani değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.

