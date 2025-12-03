Aydın 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava koşulları serin ve bulutlu olacak. Bu durum, bölgenin Aralık havasına uygun. Gün boyunca hava sıcaklığı 13°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar uygun kıyafetler giymeli. Hava koşullarına hazırlıklı olmaları önemli.

4 Aralık Perşembe günü yer yer sağanak yağış görülecek. Sıcaklıklar 14°C ile 18°C arasında olacak. 5 Aralık Cuma günü ise yoğun yağışlar etkili hale gelecek. Bu günde sıcaklık 14°C ile 17°C arasında olacak. 6 Aralık Cumartesi günü sağanaklar devam edecek. Sıcaklık 12°C ile 18°C arasında seyredecek. 7 Aralık Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 17°C arasında değişecek.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabı tercih edilmeli. Su geçirmez giysiler de giyilmeli. Yağışların yoğun olduğu günlerde trafikte dikkatli olunmalı. Toplu taşıma araçları kullanılmalı. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek faydalıdır. Sıcak içecekler tüketmek de ısıyı korur. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak konforlu geçiş sağlanabilir.