Aydın 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27°C. Gece ise 14°C olması tahmin ediliyor. Nem oranı %75. Rüzgar hızı 6.1 km/saat olacak.

Önümüzdeki günlerde 6 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklığı yine 27°C olacağı öngörülüyor. 7 Ekim Salı günü de 27°C civarında seyredecek. 8 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 26°C olacak. 9 Ekim Perşembe günü de 26°C olması muhtemel.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor. Sıcak ve güneşli hava koşulları yaşanacak. Özellikle öğle ve öğleden sonra doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, aşırı sıcaklardan korunmaya yardımcı olur. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak avantajlı olacaktır.