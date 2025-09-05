Aydın 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 26°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 24°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Hızı saatte 21-28 km arasında olacak. Nem oranı gün boyunca %54 ile %65 arasında değişecek.

6 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklığının 32°C olması bekleniyor. 7 Eylül Pazar günü ise sıcaklık 31°C civarında olacak. Bu değerler, Aydın'ın Eylül ayı için tipik sıcaklıklarıdır. Nem oranı ve rüzgar hızları benzer seviyelerde kalacaktır.

Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geleceği için dikkatli olunmalıdır. Dışarıda vakit geçirirken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek sağlığı korumak açısından önemlidir. Yüksek sıcaklıklar tarım ürünleri üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Çiftçilerin sulama ve koruma önlemlerini gözden geçirmeleri faydalı olacaktır.