Aydın 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu. Sıcaklık 22°C civarında bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıkların 13°C ile 22°C arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı %57. Rüzgar hızı 5.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:36. Gün batımı saati 18:04'tür.

Perşembe günü, 6 Kasım 2025, Aydın'da hava durumu bulutlu güneşli olarak öngörülüyor. Sıcaklıklar 12°C ile 22°C arasında seyredecek. Nem oranı %90 olacak. Rüzgar hızı 4.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:41. Gün batımı saati 18:07'dir.

Cuma günü, 7 Kasım 2025'te hava durumu puslu güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %64. Rüzgar hızı ise 7 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:33. Gün batımı saati 18:19'dur.

Bu dönemdeki hava koşulları mevsim normallerine yakın olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava yaşanabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Gündüz ise güneşli ve ılıman hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için öğle ve öğleden sonra saatleri tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde sabah saatlerinde sis oluşumu görülebilir. Bu durum trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken hız limitlerine uyulması önemlidir. Dikkatli olmak da faydalı olacaktır.