Aydın 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacaktır.

Doğukan Akbayır

Aydın'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacaktır. Sıcaklık 14°C ile 26°C arasında beklenmektedir. Nem oranı %44 seviyesinde kalacaktır. Rüzgar hızı batı-güneybatı yönünden saatte yaklaşık 5.5 km olarak tahmin edilmektedir.

7 Ekim Salı günü hava açık ve güneşli kalacaktır. Ancak sıcaklık 35.3°C'ye kadar yükselebilir. Nem oranı %54 seviyesinde olacaktır. Rüzgar hızı 3.9 km/saat olarak öngörülmektedir.

8 Ekim Çarşamba günü hava koşullarında değişiklikler yaşanabilir. Muhtemel sağanak yağışlar söz konusu olabilir. Sıcaklıklar 14°C ile 9°C arasında değişmesi beklenmektedir.

9 Ekim Perşembe günü rüzgarlı bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 15°C civarında olacaktır. Rüzgarın saatte 15 km hızla esmesi tahmin ediliyor.

10 Ekim Cuma günü hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacaktır. Sıcaklıklar 15°C civarında seyredecektir. Rüzgar hızı yine saatte 15 km olacağı tahmin edilmektedir.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su tüketmeniz ve hafif kıyafetler giymeniz önemlidir. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yanınızda uygun giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Uçabilecek eşyaların sabitlenmesi gerektiğini unutmamalısınız. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmalısınız.

hava durumu Aydın
