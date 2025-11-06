Aydın 06 Kasım Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli geçecektir. Sıcaklık 13°C ile 21°C arasında olacak. Nem oranı %73 ile %94 arasında tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı ise 4.5 km/saat ile 7.6 km/saat arasında değişecektir. Gün doğumu saati 07:38 ile 07:42, gün batımı saati ise 18:04 ile 18:07 arasındadır.

Cuma günü, 7 Kasım 2025, hava koşullarında hafif değişiklikler beklenmektedir. Az bulutlu bir gün öngörülmektedir. Sıcaklık 16.8°C ile 20°C arasında olacak. Nem oranı %73 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı ise 7.6 km/saat civarında olacaktır.

Cumartesi ve Pazar günleri, 8 ve 9 Kasım 2025, hava koşullarının daha stabil olacağı düşünülmektedir. Sıcaklık 14°C ile 22°C arasında değişecektir. Nem oranı %49 ile %50 arasında olacak. Rüzgar hızları ise 1.78 km/saat ile 2.41 km/saat arasında öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız geçecektir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınıza bir ceket almak fayda sağlayacaktır. Nem oranı yüksek günlerde sabah saatlerinde sis oluşabilir. Trafikte dikkatli olmak önemlidir. Rüzgar hızlarının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, rüzgarın yönü ve hızı hakkında bilgi sahibi olmanızda fayda vardır.