HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 06 Kasım Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 6 Kasım 2025 tarihinde hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 21°C arasındadır. Nem oranı %73 ile %94 arasında değişkenlik gösterecek. Rüzgar hızı ise 4.5 km/saat ile 7.6 km/saat arasında sürecektir. 7 Kasım'da hava biraz daha az bulutlu, sıcaklık 16.8°C ile 20°C arasında tahmin edilmektedir. Bu süreçte açık hava etkinlikleri için uygun hava koşulları öngörülüyor. İşte detaylar...

Aydın 06 Kasım Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli geçecektir. Sıcaklık 13°C ile 21°C arasında olacak. Nem oranı %73 ile %94 arasında tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı ise 4.5 km/saat ile 7.6 km/saat arasında değişecektir. Gün doğumu saati 07:38 ile 07:42, gün batımı saati ise 18:04 ile 18:07 arasındadır.

Cuma günü, 7 Kasım 2025, hava koşullarında hafif değişiklikler beklenmektedir. Az bulutlu bir gün öngörülmektedir. Sıcaklık 16.8°C ile 20°C arasında olacak. Nem oranı %73 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı ise 7.6 km/saat civarında olacaktır.

Cumartesi ve Pazar günleri, 8 ve 9 Kasım 2025, hava koşullarının daha stabil olacağı düşünülmektedir. Sıcaklık 14°C ile 22°C arasında değişecektir. Nem oranı %49 ile %50 arasında olacak. Rüzgar hızları ise 1.78 km/saat ile 2.41 km/saat arasında öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız geçecektir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınıza bir ceket almak fayda sağlayacaktır. Nem oranı yüksek günlerde sabah saatlerinde sis oluşabilir. Trafikte dikkatli olmak önemlidir. Rüzgar hızlarının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak, rüzgarın yönü ve hızı hakkında bilgi sahibi olmanızda fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tır devrildi, sürücü hafif yaralandıTır devrildi, sürücü hafif yaralandı
Motosikletin plakasını kapattı, cezayı yediMotosikletin plakasını kapattı, cezayı yedi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.