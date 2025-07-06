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Aydın 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Aydın 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün şeklinde öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 41°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 22°C civarında seyredecektir. Rüzgar, batı yönünden saatte yaklaşık 7,72 km hızla esmesi beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin edilmektedir. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 41°C'ye ulaşabilir. 8 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 42°C'ye çıkması beklenmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmak içindir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde koruyucu giysiler, şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih etmek, vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri alarak sağlığınızı korumanız mümkündür. Böylece olası sağlık sorunlarının önüne geçebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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