Aydın 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 07 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. İşte detaylar...

Aydın 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, sabah hafif yağmurlu, öğle ve akşam saatlerinde ise yoğun yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 31-36°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 20-28°C civarında olacak. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden hafif hızlarla esecek. Nem oranı gün boyunca %24 ile %88 arasında değişecek.

8 Ağustos Cuma günü en yüksek sıcaklık 39°C, 9 Ağustos Cumartesi günü 37°C, 10 Ağustos Pazar günü ise 27°C olarak tahmin ediliyor. Bu tarihlerde yağış beklenmiyor.

Aydın'da bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek. Nem oranı artıyor. Aşırı sıcaklardan korunmak için bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterilmeli. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır.

Yoğun yağışların beklendiği günlerde, su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Sürüş sırasında dikkatli olunmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda uygun kıyafetler bulundurmanız faydalı olacaktır.

hava durumu Aydın
