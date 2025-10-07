HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 07 Ekim Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava durumu farklılık göstermektedir.

Aydın 07 Ekim Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Aydın'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava durumu farklılık göstermektedir. Didim ilçesinde açık ve güneşli bir hava beklenmektedir. Efeler ilçesinde kapalı ve bulutlu bir gün öngörülmektedir. Kuşadası'nda hafif yağmur, Germencik'te ise benzer şekilde hafif yağmur tahmin edilmektedir. Bu farklılıklar Aydın ilinin coğrafi yapısı ile mikroklima özelliklerinin sonucudur.

8 Ekim Çarşamba günü Aydın genelinde sisli bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 12.3°C ile 17.8°C arasında değişecektir. Nem oranı ise %96 seviyelerinde olacaktır. Bu durum görüş mesafesinin azalmasına neden olabilir. Hava kalitesinin düşmesi de mümkündür. 9 Ekim Perşembe günü hava koşullarının daha stabil olması beklenmektedir. Sıcaklıklar 12.3°C ile 20.9°C arasında değişecektir. 10 Ekim Cuma günü ise hava açık ve güneşli olacaktır. Sıcaklık 12.6°C ile 23.3°C arasında olacağı tahmin edilmektedir.

Sisli günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Düşük görüş mesafesi nedeniyle sürücülerin hızlarını azaltmaları önemlidir. Farlarının kullanılması gerekmektedir. Yüksek nem oranında alerjik reaksiyonlar göz önünde bulundurulmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlanırken hava koşulları dikkate alınmalıdır. Günlük planlar yaparken yerel hava durumu raporları takip edilmelidir. En güncel bilgilere ulaşmanız faydalı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum yeni görüntülerini paylaştı: "Yeniden başlama hikayesi"Bakan Kurum yeni görüntülerini paylaştı: "Yeniden başlama hikayesi"
Serdar Öktem cinayeti sonrası Ankara'da düğmeye basıldıSerdar Öktem cinayeti sonrası Ankara'da düğmeye basıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.