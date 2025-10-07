Aydın 07 Ekim Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava durumu farklılık göstermektedir. Didim ilçesinde açık ve güneşli bir hava beklenmektedir. Efeler ilçesinde kapalı ve bulutlu bir gün öngörülmektedir. Kuşadası'nda hafif yağmur, Germencik'te ise benzer şekilde hafif yağmur tahmin edilmektedir. Bu farklılıklar Aydın ilinin coğrafi yapısı ile mikroklima özelliklerinin sonucudur.

8 Ekim Çarşamba günü Aydın genelinde sisli bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 12.3°C ile 17.8°C arasında değişecektir. Nem oranı ise %96 seviyelerinde olacaktır. Bu durum görüş mesafesinin azalmasına neden olabilir. Hava kalitesinin düşmesi de mümkündür. 9 Ekim Perşembe günü hava koşullarının daha stabil olması beklenmektedir. Sıcaklıklar 12.3°C ile 20.9°C arasında değişecektir. 10 Ekim Cuma günü ise hava açık ve güneşli olacaktır. Sıcaklık 12.6°C ile 23.3°C arasında olacağı tahmin edilmektedir.

Sisli günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Düşük görüş mesafesi nedeniyle sürücülerin hızlarını azaltmaları önemlidir. Farlarının kullanılması gerekmektedir. Yüksek nem oranında alerjik reaksiyonlar göz önünde bulundurulmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlanırken hava koşulları dikkate alınmalıdır. Günlük planlar yaparken yerel hava durumu raporları takip edilmelidir. En güncel bilgilere ulaşmanız faydalı olur.