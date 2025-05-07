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Aydın 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 07 Mayıs Çarşamba hava durumu açıklandı. Aydın'da hava durumu açık ve güneşli olacak.

Aydın 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Aydın'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 25°C civarında, gece ise 12°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %59 seviyelerinde kalacak. Batı yönünden hafif rüzgarlar esmesi tahmin ediliyor.

8 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığının 26°C'ye yükselmesi bekleniyor. 9 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 25°C civarında devam edecek. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak, 9 Mayıs Cuma günü ara ara şiddetli yağmurların görülme ihtimali var.

Mayıs ayı boyunca Aydın'da hava durumu genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları ortalama 20-25°C arasında değişiyor. Gece sıcaklıkları ise 12-15°C civarında. Yağış miktarı ay boyunca ortalama 37 mm. Yağmurlu gün sayısı ise yaklaşık 4.

Bu dönem boyunca hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Ancak, özellikle 9 Mayıs Cuma günü şiddetli yağmurların görülme ihtimali olduğundan, açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmelidir. Günlük hava raporlarını takip etmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmayı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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