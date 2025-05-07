Aydın 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 25°C civarında, gece ise 12°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %59 seviyelerinde kalacak. Batı yönünden hafif rüzgarlar esmesi tahmin ediliyor.

8 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığının 26°C'ye yükselmesi bekleniyor. 9 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 25°C civarında devam edecek. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak, 9 Mayıs Cuma günü ara ara şiddetli yağmurların görülme ihtimali var.

Mayıs ayı boyunca Aydın'da hava durumu genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları ortalama 20-25°C arasında değişiyor. Gece sıcaklıkları ise 12-15°C civarında. Yağış miktarı ay boyunca ortalama 37 mm. Yağmurlu gün sayısı ise yaklaşık 4.

Bu dönem boyunca hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Ancak, özellikle 9 Mayıs Cuma günü şiddetli yağmurların görülme ihtimali olduğundan, açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmelidir. Günlük hava raporlarını takip etmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmayı sağlayacaktır.