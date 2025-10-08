Aydın 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde yoğun sisli olacak. Gün boyunca sıcaklık 12.3°C ile 17.8°C arasında değişecek. Nem oranı %96 seviyelerinde olacak. Bu durum hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir. Rüzgar hızı saatte 2 km olarak bekleniyor.

9 Ekim Perşembe günü Aydın genelinde hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 11.2°C ile 18.6°C arasında değişecek. Nem oranı %93 civarında olacak. Rüzgar hızı ise saatte 0.4 km olarak öngörülüyor.

10 Ekim Cuma günü hafif çiseleyen yağmurlar etkili olacak. Sıcaklık 19.4°C ile 28°C arasında seyredecek. Nem oranı %53 seviyelerinde gerçekleşecek. Rüzgarın hızı saatte 5 km olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekir. Trafik kurallarına uymak ve hız limitlerine riayet etmek önemlidir. Yüksek nem oranları terlemeyi artırabilir. Vücut ısısının düşmemesi için uygun giyecekler tercih edilmelidir. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen kıyafetler kullanmak faydalıdır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Bu sayede planlarınızı yapabilir ve olumsuz hava koşullarına hazırlanabilirsiniz.