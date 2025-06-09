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Aydın 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 09 Haziran Pazartesi hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Aydın 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 9 Haziran Pazartesi günü hava durumu, gündüz saatlerinde 31°C, gece saatlerinde ise 17°C civarında olacak. Yağmurlu bir gün bekleniyor. Bu tarihte gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları ise 18°C olacak. Açık hava koşulları hakim olacak.

11 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları 18°C olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 12 Haziran Perşembe günü, gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları 18°C olacak. Yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor.

13 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları 18°C olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 14 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları 18°C olacak. Açık hava koşulları hakim olacak.

15 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları 18°C olacak. Açık hava koşulları devam edecek.

Aydın'da Haziran ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 26.2°C, gece sıcaklıkları ise 19.8°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 12 mm'dir. Nem oranı %43'tür. Yağmurlu gün sayısı ayda yaklaşık 2 gündür.

Aydın'da Haziran ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 25.6°C, gece sıcaklıkları 19.8°C civarındadır. Yağış miktarı ortalama 10 mm'dir. Nem oranı %50'dir. Yağmurlu gün sayısı ayda yaklaşık 2 gündür.

Aydın'da Haziran ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 26.7°C, gece sıcaklıkları 15.1°C civarındadır. Yağış miktarı ortalama 38 mm'dir. Nem oranı %54'tür. Yağmurlu gün sayısı ayda yaklaşık 4 gündür.

Aydın'da Haziran ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 32.3°C, gece sıcaklıkları ise 19.8°C civarındadır. Yağış miktarı ortalama 12 mm'dir. Nem oranı %43'tür. Yağmurlu gün sayısı ayda yaklaşık 2 gündür.

Aydın'da Haziran ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 31.3°C, gece sıcaklıkları ise 19.8°C civarındadır. Yağış miktarı ortalama 10 mm'dir. Nem oranı %50'dir. Yağmurlu gün sayısı ayda yaklaşık 2 gündür.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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