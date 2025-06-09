Aydın 09 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 9 Haziran Pazartesi günü hava durumu, gündüz saatlerinde 31°C, gece saatlerinde ise 17°C civarında olacak. Yağmurlu bir gün bekleniyor. Bu tarihte gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları ise 18°C olacak. Açık hava koşulları hakim olacak.

11 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları 18°C olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 12 Haziran Perşembe günü, gündüz sıcaklıkları 31°C, gece sıcaklıkları 18°C olacak. Yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor.

13 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları 18°C olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 14 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları 18°C olacak. Açık hava koşulları hakim olacak.

15 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları 18°C olacak. Açık hava koşulları devam edecek.

Aydın'da Haziran ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 26.2°C, gece sıcaklıkları ise 19.8°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 12 mm'dir. Nem oranı %43'tür. Yağmurlu gün sayısı ayda yaklaşık 2 gündür.

Aydın'da Haziran ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 25.6°C, gece sıcaklıkları 19.8°C civarındadır. Yağış miktarı ortalama 10 mm'dir. Nem oranı %50'dir. Yağmurlu gün sayısı ayda yaklaşık 2 gündür.

Aydın'da Haziran ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 26.7°C, gece sıcaklıkları 15.1°C civarındadır. Yağış miktarı ortalama 38 mm'dir. Nem oranı %54'tür. Yağmurlu gün sayısı ayda yaklaşık 4 gündür.

Aydın'da Haziran ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 32.3°C, gece sıcaklıkları ise 19.8°C civarındadır. Yağış miktarı ortalama 12 mm'dir. Nem oranı %43'tür. Yağmurlu gün sayısı ayda yaklaşık 2 gündür.

Aydın'da Haziran ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 31.3°C, gece sıcaklıkları ise 19.8°C civarındadır. Yağış miktarı ortalama 10 mm'dir. Nem oranı %50'dir. Yağmurlu gün sayısı ayda yaklaşık 2 gündür.