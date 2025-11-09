Aydın 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 23°C civarında tahmin edilmektedir. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 19°C'ye düşmesi beklenmektedir. Nem oranı %84 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı ise 8 km/saat olarak hesaplanmıştır.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 10 Kasım Pazartesi günü hava daha bulutlu olacak. Hafif sağanak yağmurlar görülebilir. Sıcaklık aralığı 19°C ile 28°C arasında değişecektir. 11 Kasım Salı günü hava daha da bulutlanacak. Hafif yağmurlar beklenmektedir. Bu günlerde de sıcaklıklar 19°C ile 28°C arasında kalacaktır.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız. Akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Bu nedenle uygun giyinmek önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olmak gerekir. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanlar için bu öneri daha da önemlidir.