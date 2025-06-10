Aydın 10 Haziran Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu açık olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Aydın, tipik bir yaz iklimi sergiliyor.

11-13 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklıklarının gündüzleri 31°C, geceleri ise 18°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde hava açık kalacak. Yağış beklenmiyor.

Aydın'da Haziran ayı boyunca ortalama sıcaklıklar 26.2°C ile 32.3°C arasında değişiyor. Bu ayda yağış miktarı genellikle düşüktür. Nem oranı ise %43 civarındadır.

Sıcak ve kuru hava koşullarında dikkat edilmesi gereken noktalar var. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığını korumak da önemlidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığı korur.