Aydın 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 10-13 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Kasım günü, parçalı bulutlu hava 24°C'ye kadar ısınacak. 11 Kasım'da yer yer şiddetli sağanak bekleniyor ve sıcaklık 22°C olacak. Çarşamba günü sıcaklık 21°C, Perşembe günü ise 21°C olarak ölçülecek. Nem oranı yüksek seyredecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak önemli hale geliyor.

Hazar Gönüllü

Aydın'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise 17°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %77. Rüzgar hızı 1.4 km/s olarak öngörülüyor. Gün doğumu 07:41'de, gün batımı ise 17:58'de gerçekleşecek.

Salı günü, 11 Kasım 2025, Aydın'da yer yer şiddetli sağanak bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22°C, gece sıcaklık ise 14°C olacak. Nem oranı %76. Rüzgar hızı ise 10.9 km/s tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:46, gün batımı 18:03'tür.

Çarşamba günü, 12 Kasım 2025, hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 21°C, gece sıcaklık ise 12°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %71. Rüzgar hızı 6 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:47, gün batımı 18:03'tür.

Perşembe günü, 13 Kasım 2025, hava puslu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C, gece sıcaklık ise 11°C civarında olacak. Nem oranı %69. Rüzgar hızı ise 8 km/s olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı 18:03'tür.

Aydın'da hava koşullarının değişkenlik göstereceği öngörülmektedir. Salı günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olunması önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların önlemler alması gerekiyor. Çarşamba ve Perşembe günleri daha sakin hava koşulları bekleniyor. Ancak nem oranlarının yüksek olması terleme sorununa yol açabilir.

Hava koşullarına uygun giyinmek çok önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmeli. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz koşullardan korunmak açısından faydalıdır.

