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Aydın 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 10 Mayıs Cumartesi hava durumu belli oldu. Aydın'da hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak.

Aydın 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Aydın'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu az bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 10°C'ye düşecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek.

11 ve 12 Mayıs tarihlerinde hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Mayıs Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 9°C olacak. 12 Mayıs Pazartesi günü de benzer şekilde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 10°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı dikkate alınmalıdır. Açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda uygun giysiler bulundurmalısınız. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmalısınız. Araçlarınızın lastik ve fren sistemlerini kontrol etmeyi unutmayın. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücudunuzu korumak için dengeli beslenmeli ve yeterli su tüketmelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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