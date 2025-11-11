HABER

Aydın 11 Kasım Salı hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın’da 11 Kasım 2025 tarihinde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Şehir merkezinde hafif yağmur beklenirken, Nazilli ve Söke gibi ilçelerde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Diğer bölgelerde kapalı ve bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 22°C arasında değişebilir. Ardından 12 Kasım'da açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu dikkate almayı unutmayın. İşte detaylar...

Aydın'da 11 Kasım 2025 Salı günü hava koşulları değişken olacak. Şehir merkezinde hafif yağmur bekleniyor. Nazilli ve Söke gibi ilçelerde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Diğer bölgelerde kapalı ve bulutlu hava hakim olacaktır. Sıcaklıklar, en düşük 11°C, en yüksek ise 22°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları iyileşecektir. 12 Kasım Çarşamba günü Aydın genelinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 10°C, en yüksek 18°C civarında olacak. 13 ve 14 Kasım tarihlerinde benzer şekilde bol güneş ışığı ve ılıman hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanız beklenir. Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve yol durumlarını kontrol etmek güvenliğiniz açısından önemlidir.

