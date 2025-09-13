Aydın 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 36°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilebilecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 14 Eylül Pazar günü sıcaklıkların 35°C, 15 Eylül Pazartesi günü ise 32°C civarında olması tahmin ediliyor. Aydın'da mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık dalgasının sürdüğü görülüyor.

Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde, özellikle açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (10:00–16:00 arası) dışarı çıkılmamalıdır. Bu, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Tarım ve inşaat gibi dış mekân işlerinde çalışanların sık sık gölgelenmeleri ve bol sıvı tüketmeleri önerilir.

Sıcak hava koşulları, orman yangını riskini de artırabilir. Özellikle rüzgarlı günlerde açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Yangın riski yüksek bölgelerde yaşayanların yangın güvenliği önlemlerini gözden geçirmeleri önemlidir. Ayrıca, gerekli hazırlıkları yapmaları da gereklidir.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları veya evde kalmaları tavsiye edilir. Evlerde, güneş alan pencerelerin perdelerinin kapalı tutulması önemlidir. Serin ortamların oluşturulması, iç mekan sıcaklığını düşürmeye yardımcı olacaktır.