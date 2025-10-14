Aydın 14 Ekim Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27,7°C civarında. Gece sıcaklığı ise 13,2°C beklentisi var. Nem oranı %65 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı da 7,6 km/saat olarak öngörülüyor.

15 Ekim Çarşamba günü 29,4°C sıcaklık bekleniyor. 16 Ekim Perşembe günü sıcaklık 24,3°C olacak. 17 Ekim Cuma günü ise sıcaklık 25,1°C tahmin ediliyor. Bu günlerde yağış beklenmiyor. Hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak günlerde dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların önlem alması önemli. Gün ortasında güneş ışınlarının açısı dikleşecek. Güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılmalı. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken aşırı efordan kaçınılmalı. Gerekirse gölge alanlarda dinlenmek önemlidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.