HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 14 Ekim Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 27,7°C, gece ise 13,2°C olacak. Nem oranı %65 seviyesinde tahmin ediliyor. 15 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 29,4°C, 16 Ekim Perşembe 24,3°C ve 17 Ekim Cuma da 25,1°C olarak öngörülüyor. Bu sıcak günlerde, dışarıda olanların güneşten korunmaları ve bol su tüketmeleri öneriliyor. Uzun süreli güneş maruziyeti, sağlık açısından risk taşımaktadır.

Aydın 14 Ekim Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Aydın'da 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27,7°C civarında. Gece sıcaklığı ise 13,2°C beklentisi var. Nem oranı %65 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı da 7,6 km/saat olarak öngörülüyor.

15 Ekim Çarşamba günü 29,4°C sıcaklık bekleniyor. 16 Ekim Perşembe günü sıcaklık 24,3°C olacak. 17 Ekim Cuma günü ise sıcaklık 25,1°C tahmin ediliyor. Bu günlerde yağış beklenmiyor. Hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak günlerde dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların önlem alması önemli. Gün ortasında güneş ışınlarının açısı dikleşecek. Güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılmalı. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken aşırı efordan kaçınılmalı. Gerekirse gölge alanlarda dinlenmek önemlidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de asansör faciası: Bilirkişi raporunda kahreden detaylar! Tedbir alınsaydı Pelin yaşayacaktıMersin'de asansör faciası: Bilirkişi raporunda kahreden detaylar! Tedbir alınsaydı Pelin yaşayacaktı
İstanbul'da sokak ortasında çileden çıkartan olay İstanbul'da sokak ortasında çileden çıkartan olay

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.