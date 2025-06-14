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Aydın 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın 14 Haziran Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak.

Aydın 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında seyredecek. Nem oranı %47 olacak. Rüzgar hızı güneyden saatte 7 kilometre bekleniyor.

15 Haziran Pazar günü hava durumu yine açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları 18°C civarında kalacak. 16 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 33°C, gece sıcaklıkları 19°C olacak. 17 Haziran Salı günü de gündüz sıcaklıkları 33°C, gece sıcaklıkları 19°C civarında olacak. 18 Haziran Çarşamba günü, gündüz sıcaklıkları 33°C, gece sıcaklıkları 19°C olarak tahmin ediliyor. 19 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 19°C olacak. 20 Haziran Cuma günü de gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları 19°C olarak bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olacağı ve nem oranının belirli bir seviyede kalacağı öngörülüyor. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalar baş dönmesi, halsizlik ve bayılma gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcak saatlerde gölge alanlarda bulunmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanların daha hassas olabileceğini unutmamak gerekir. Bu grupların sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları veya daha serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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