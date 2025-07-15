Aydın 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığının 40°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 24°C'ye düşmesi tahmin edilmektedir. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 25 km hızla esecek. Nem oranı ise %19 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarının kurak ve sıcak olacağını göstermektedir.

16 Temmuz Çarşamba günü hava koşullarında değişiklik bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi olası. Gündüz sıcaklıklarının 39°C, gece saatlerinde ise 24°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 19 km hızla esecek. Nem oranı %23 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarının nemli ve yağışlı olacağını göstermektedir.

17 Temmuz Perşembe günü Aydın'da hava yeniden güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıklarının 40°C, gece saatlerinde ise 23°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar batı-kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 22 km hızla esecek. Nem oranı %21 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarının kurak ve sıcak olacağını göstermektedir.

18 Temmuz Cuma günü de hava koşullarının güneşli ve sıcak olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 43°C, gece saatlerinde ise 20°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 21 km hızla esecek. Nem oranı %19 civarında olacak. Bu, hava koşullarının kurak ve sıcak olacağını göstermektedir.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının sıcak ve güneşli olacağı, 16 Temmuz'da ise bölgesel düzensiz yağışların görülebileceği öngörülmektedir. Sıcak günlerde aşırı sıcaktan korunmak için bol su tüketmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız. Yağışlı günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır.