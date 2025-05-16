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Aydın 16 Mayıs Cuma hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 16 Mayıs Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak.

Aydın 16 Mayıs Cuma hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Aydın'da 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C civarında, gece sıcaklığı ise 14°C bekleniyor. Nem oranı %62 seviyelerinde olacak. Yağış ihtimali %5 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönünden saatte 6 km hızla esecek.

17 Mayıs Cumartesi günü hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında seyredecek. Yağış ihtimali %10, nem oranı %56 olarak öngörülüyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 4 km hızla esmesi bekleniyor.

18 Mayıs Pazar günü hava durumu çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları yine 14°C civarında bekleniyor. Yağış ihtimali %20, nem oranı %40 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 2 km hızla esecek.

19 Mayıs Pazartesi günü hava durumu parlak güneş ışığı altında olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıklarıysa 15°C civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %20, nem oranı %38 olarak öngörülüyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 7 km hızla esecek.

20 Mayıs Salı günü hava durumu bol güneş ışığı altında olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında olacak. Yağış ihtimali %20, nem oranı %45 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar batı-güneybatı yönünden saatte 11 km hızla esecek.

Bu dönemde hava koşullarının genelde açık ve güneşli olması bekleniyor. Sıcaklıklar 27-28°C arasında değişecek. Nem oranları %40-62 arasında olacak. Yağış ihtimali düşük seviyelerde kalacak. Rüzgarlar genellikle güneydoğu yönünden hafif hızlarla esecek.

Bu hava koşullarında açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönem olacaktır. Güneş ışığının yoğun olduğu saatlerde ultraviyole (UV) ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanılmalıdır. Uygun kıyafetlerin tercih edilmesi de önemlidir. Günün en sıcak saatlerinde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve bol su tüketilmelidir. Bu önlemler, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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