Aydın 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Aydın 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Aydın'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C civarında, gece ise 19°C seviyelerinde olacak. Rüzgar batıdan, saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %59 civarında bulunacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 18 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 22°C olacak. 19 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 22°C olarak bekleniyor. 20 Eylül Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 21°C seviyelerinde kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemli. Uzun süre güneşe maruz kalmak, cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerde çalışanların da güneşin etkisini göz önünde bulundurması ve gerekli önlemleri alması önemlidir.

